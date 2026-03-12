A Roma, un uomo di 42 anni di origine indiana ha cercato di immergersi nella Fontana dell’Adriatico, situata in piazza Venezia vicino alla scalinata del Vittoriano. L’episodio si è concluso con una sanzione nei confronti del 42enne. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo all’evento.

Un uomo di 42 anni, di origine indiana, ha tentato di immergersi nella Fontana dell’Adriatico, che si trova accanto alla scalinata del Vittoriano in piazza Venezia, a Roma. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri. Intervento della Polizia Locale. L’azione è stata prontamente intercettata dagli agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana della polizia locale di Roma, i quali erano impegnati in un servizio di vigilanza nell’area. Gli operanti sono intervenuti immediatamente, impedendo al 42enne di portare a termine il gesto, evitando così un potenziale danno alla storica fontana. Identificazione e Sanzione. Al termine delle procedure... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tenta di immergersi nella Fontana dell’Adriatico in piazza Venezia, sanzionato 42enne

Articoli correlati

Fontana dell’Acqua Felice: perché è considerata la fontana più criticata di RomaRoma è una città abituata alla bellezza monumentale, dato che la troviamo praticamente ovunque, e proprio per questo alcune opere hanno conosciuto...

Venezia, perseguita la ex: braccialetto elettronico per un 42enneI carabinieri di Spinea, in provincia di Venezia, hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei...

Aggiornamenti e notizie su Roma tenta di immergersi nella Fontana...

Argomenti discussi: FanfullArt: Roma con le ART ROOM, otto artiste brasiliane trasformano la città in un museo urbano.

Tenta di tuffarsi nella fontana del Vittoriano: sanzionato a RomaUn 42enne di origine indiana fermato dalla polizia locale in piazza Venezia. Applicata sanzione e ordine di allontanamento ... rainews.it

Roma, tenta di uccidere vicino di letto in ospedale: arrestato un 43enneUna notte di follia ha scosso l’ospedale Sant’Andrea di Roma ieri sera, intorno alle 23.00, quando un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha aggredito il suo ... rainews.it