Un uomo di 47 anni si era allontanato dalla propria casa poco prima della notifica di un ordine di espiazione pena da parte dei carabinieri. È stato rintracciato e arrestato a Nettuno, dove si trovava al momento del fermo. L’uomo era scomparso prima di ricevere il provvedimento ufficiale. Le forze dell’ordine hanno compiuto le verifiche e lo hanno rintracciato in provincia di Roma.

Un uomo di 47 anni, che si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione poco prima che i carabinieri gli notificassero un ordine di espiazione pena, è stato rintracciato e arrestato a Nettuno. La compagna dell’uomo aveva sporto denuncia di scomparsa presso la stazione dei carabinieri, segnalando che l’uomo, dal pomeriggio di venerdì 6 marzo, non era più rientrato e non aveva dato notizie di sé. Attivazione del Piano Provinciale per la Ricerca. A seguito della segnalazione ricevuta, è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Durante le operazioni di ricerca, i militari sono riusciti a individuare l’uomo poco distante dalla propria abitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: si allontana da casa prima della notifica dei domiciliari, 47enne rintracciato a Nettuno

