Roma | shopping gratis tra Ponte Milvio e via Trionfale arrestata coppia di ladri

Una coppia di ladri è stata arrestata a Roma dopo aver svaligiato un negozio di abbigliamento tra Ponte Milvio e via Trionfale. Dopo aver compiuto il furto nel primo negozio, i due hanno proseguito il loro giro, cercando di rubare ancora tra i negozi della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i sospetti.

Avevano appena svaligiato un negozio di abbigliamento situato nella zona di Ponte Milvio, ma non soddisfatti dei loro "acquisti", avevano deciso di proseguire il loro giro tra i negozi di via Trionfale. A mettere fine a questa loro corsa allo shopping sono stati due ispettori della Polizia di Stato, che li hanno sorpresi in flagranza di reato e arrestati. I due sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato. È stato il loro passo spedito, mentre si muovevano in coppia in piazza Vigna Stelluti con due grandi buste al seguito, a catturare l'attenzione di due poliziotti della Squadra mobile, liberi dal servizio.