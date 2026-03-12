Roma ripresi scavi a casa Jazz Giannini | Stiamo lavorando su frana dateremo muri

A Roma, gli scavi sono ripresi alla Casa del Jazz, dove il prefetto Lamberto Giannini ha annunciato che il lavoro si concentra su una frana e che saranno datati i muri interessati. La ripresa delle operazioni si è svolta oggi, 12 marzo, con l’obiettivo di procedere nell’indagine e nelle verifiche necessarie. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

(LaPresse) – "Stiamo lavorando" sulla frana. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, arrivando alla Casa del Jazz dove oggi, 12 marzo, sono ripresi gli scavi. "Abbiamo la preziosa collaborazione della Sovrintendenza e dell'Università La Sapienza con degli archeologi, quindi dateremo ogni muro che sta sotto – ha continuato – Se sono muri antichi non ha senso andare a vedere dietro, se si tratta di qualcosa che è stato tirato su negli anni 70-80. Questo è un bene che è stato confiscato a una organizzazione criminale ed ora è nella disponibilità del Comune e penso che bisogna andare a vedere che non ci sia la certezza che ci sia nulla di strano".