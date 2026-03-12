Roma e Bologna non si fanno male | 1-1 quarti in bilico

Roma e Bologna si sono affrontate nello stadio 'Dall'Ara' di Bologna, con il risultato di 1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna, lasciando aperto il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno. La sfida si è conclusa senza ulteriori reti o eventi rilevanti.

Finisce in parità il derby italiano tra Bologna e Roma, andata degli ottavi di finale di Europa League, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa con Bernardeschi al 5' della ripresa replica Pellegrini al 26'. La qualificazione sarà decisa tra una settimana allo stadio Olimpico. La vincente affronterà nei quarti una tra Lille e Aston Villa, con gli inglesi vincitori all'andata per 1-0 in trasferta. La prina occasione del match è per i padroni di casa: Bernardeschi parte da destra, riceve da Rowe, ma si allunga troppo il pallone e finisce per inciampare proprio dentro l'area romanista.