Stasera la Roma affronta il Bologna al Renato Dall’Ara con Hermoso in campo, pronto a rafforzare le difese e a cercare una vittoria decisiva. La squadra giallorossa mira a chiudere la qualificazione agli ottavi già nella prima partita, così da poter pianificare il ritorno in modo più tranquillo. L’obiettivo è ottenere i tre punti senza dover ricorrere a strategie complicate.

La Roma scende in campo questa sera al Renato Dall’Ara con un imperativo categorico: archiviare la pratica ottavi già nei primi novanta minuti, per presentarsi al ritorno dell’ Olimpico con il lusso di una gestione ragionata. Dopo l’amarezza del posticipo domenicale, il sodalizio di Gian Piero Gasperini si ritrova catapultato in un crocevia stagionale dove il calendario non ammette flessioni. Con l’obiettivo Champions League che resta il faro della spedizione giallorossa, la sfida europea contro il Bologna diventa il test definitivo per misurare la tenuta psicofisica di un gruppo accerchiato dalle assenze e dalle rotazioni forzate. Il ritorno di Hermoso e la scommessa Ghilardi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, assalto al Bologna: torna Hermoso per blindare l’Europa

Articoli correlati

Bologna-Roma, formazioni: torna Hermoso, Cristante trequartistaIl Dall’Ara si prepara a accogliere la versione più pragmatica e camaleontica della Roma targata Gian Piero Gasperini.

Roma verso Bologna: Hermoso torna titolare, ancora out SouléLa Roma mette nel mirino il Dall’Ara: a poche ore dalla partenza per la trasferta emiliana, Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve durante...

Tutto quello che riguarda Roma assalto al Bologna torna Hermoso...

Temi più discussi: Serie A, ok Lecce e Verona. Genoa batte Roma. Milan-Inter 1-0. VIDEO; Il video degli scontri al Pilastro di Bologna: il cantiere del Museo dei bambini preso d'assalto, lacrimogeni della polizia; Il Bologna sfida la Roma in Europa League, Italiano Serve una partita vera; Roma, Soulé ancora a parte: Gasperini spera nel recupero per il Genoa.

Bologna-Roma, ottavi Europa League: quando si gioca, orario e dove vederla in tvCi sarà un doppio derby italiano tra le squadre di Gasperini e Italiano nella seconda competizione Uefa: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Bologna-Roma 2-2: Highlights, video e golBologna - Roma è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2024/2025. La partita è in programma il giorno 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro ... sport.virgilio.it

Una foto scattata negli studi Rai di Roma negli anni ’50. Giuseppina Leone viene intervistata dopo aver stabilito un nuovo record europeo nei 100 metri: “11”4 per percorrere i 100 metri”. Nessuna ci era mai riuscita prima. Giuseppina è nata a Torino nel 1934. - facebook.com facebook

Inter, Napoli, Roma, Atalanta: occhio #Juve, l'Udinese sa battere le grandi e l'attacco fa paura x.com