Il mercato immobiliare di lusso a Roma ha recentemente raggiunto una posizione di rilievo, collocandosi all’ottavo posto nella classifica globale delle città più desiderabili. La città registra un incremento di interesse internazionale, con numerosi investimenti e compravendite che contribuiscono a rafforzare la sua presenza nel settore. Questa crescita sottolinea come il settore del lusso stia vivendo un momento di particolare attenzione.

Il mercato immobiliare di lusso a Roma ha appena registrato un salto di qualità e di visibilità internazionale, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica globale delle città più desiderabili. La capitale italiana è riuscita a scalare una posizione nel prestigioso indice del 2026, confermandosi come meta privilegiata per investitori e residenti internazionali che cercano standard elevati di vita e patrimonio storico. Questa ascesa non è casuale ma riflette un cambiamento strutturale nelle preferenze dei compratori, attratti da un mix unico di storia, arte e servizi moderni. L’evento chiave si è svolto nella sede romana di Piazza della Minerva, dove il Global Property Handbook 2026 è stato presentato ufficialmente ai media e agli operatori del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: 8° posto globale, il lusso batte i record

Articoli correlati

Super Malen, la Roma batte il Cagliari e aggancia il quarto postoLa Roma torna a vincere e aggancia di nuovo il quarto posto della classifica della Serie A.

La Juve batte il Pisa 4-0, sale a -1 dal quarto posto: mette pressione al Como e alla RomaCambiaso, Thuram, Yildiz e Boga gli autori dei gol che nel secondo tempo chiudono la partita coi toscani.

The Forgotten Way Humans Used to Sleep (And Why 3 AM is Sacred)

Una selezione di notizie su Roma 8 posto globale il lusso batte i...

Discussioni sull' argomento 8-9 MARZO: SCIOPERO FEMMINISTA E TRANSFEMMINISTA GLOBALE. LE NOSTRE VITE VALGONO. NOI SCIOPERIAMO!; Pre-Mondiale, Italia-Porto Rico 78-41. Stasera Azzurre con la Nuova Zelanda (22.00, SkySport, RaiSport e Dazn); Master, Lazio super ai Tricolori; Boom globale di armi: +9,2%. L’Italia vola con +157% di esportazioni.

Roma Nascosta: I culti egizi e il tempio di Iside Data: Sabato 14 Marzo ore 15.30, guida: Francesca . Barriera architettonica, animali ammessi, consigliata ai bambini. Durata: 2 ore Tappe: Piazza del Campidoglio - Piazza Navona 27 ac Augusto conquista l’E - facebook.com facebook

Roma, per #Konè niente Bologna: problema muscolare, quanto starà fuori x.com