Roger Vivier ‘Viv’ Run | strass comfort e lusso sportivo

Roger Vivier presenta la nuova collezione ‘Viv’ Run, una linea di scarpe che combina dettagli di lusso con un design ispirato allo stile sportivo. Le calzature sono arricchite da strass e realizzate con materiali che assicurano comfort durante l’uso quotidiano. La collezione si rivolge a chi cerca un mix di eleganza e praticità, offrendo un’alternativa sofisticata alle scarpe sportive tradizionali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L'arte dello strass sulla gomma: quando il lusso incontra la strada. La sneaker Roger Vivier 'Viv' Run Light Trekky rappresenta un esperimento di design audace che sfida le convenzioni del settore della moda sportiva. L'elemento centrale di questa creazione è l'applicazione fibbia con cristalli posizionata frontalmente, un dettaglio che trasforma immediatamente la scarpa da un semplice oggetto funzionale in un accessorio di gioielleria indossabile.