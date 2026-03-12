Rizzoli annuncia la svolta IFAB | Countdown di 8 secondi e VAR per i rossi Nuove regole contro le perdite di tempo

Rizzoli, ex arbitro, ha annunciato nuove regole per il calcio, tra cui un countdown di otto secondi e l’uso del VAR in caso di cartellini rossi. Queste modifiche sono state comunicate in merito alle recenti decisioni dell’IFAB, l’organo che definisce i regolamenti del gioco. La finalità dichiarata è contrastare le perdite di tempo e migliorare la gestione delle situazioni di gioco.

Inter News 24 Rizzoli, ex arbitro, ha annunciato possibili importanti aggiornamenti sul regolamento e sull’utilizzo del VAR: le dichiarazioni. Le nuove frontiere del regolamento arbitrale arrivano sui teleschermi di Sky Sport attraverso l’analisi di Nicola Rizzoli. L’IFAB è pronta a una rivoluzione anti-ostruzionismo in vista del 202627, estendendo la fortunata regola degli 8 secondi (già applicata ai portieri) anche alle rimesse laterali e dal fondo: chi temporeggia rischierà di regalare un corner o l’inversione del fallo agli avversari. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter LOTTA CONTRO LE PERDITE DI TEMPO – « E’ una necessità del calcio moderno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rizzoli annuncia la svolta IFAB: «Countdown di 8 secondi e VAR per i rossi». Nuove regole contro le perdite di tempo Articoli correlati Simulazioni, perdite di tempo e secondi gialli: come cambia il calcio con le nuove regole IfabL'International Football Association Board ha lanciato delle nuove regole per combattere le simulazioni e le perdite di tempo.