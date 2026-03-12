A Milano, un episodio di cronaca nera ha portato Marco Rizzo a chiedere di votare Sì in un appello legato allo scippo. La decisione di Rizzo arriva subito dopo l’accaduto, senza commenti o analisi aggiuntive. La sua posizione si concentra sulla richiesta di sostegno pubblico, senza ulteriori dettagli sulla vicenda o sui motivi dietro la sua chiamata.

Un episodio di cronaca nera a Milano ha scatenato una reazione politica immediata da parte di Marco Rizzo. La moglie del leader di Democrazia Sovrana Popolare è stata derubata in metropolitana mercoledì 11 marzo. Il furto, avvenuto mentre i due viaggiavano insieme, ha portato alla perdita del portafoglio contenente documenti e carte finanziarie bloccate d’urgenza. Rizzo ha trasformato la rabbia personale in un appello diretto ai cittadini per il referendum costituzionale previsto tra il 22 e il 23 marzo. La narrazione collega l’insicurezza percepita nelle vie della città con la necessità di cambiare le regole giuridiche attuali. La denuncia è stata sporta presso la polizia di frontiera allo scalo di Linate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

