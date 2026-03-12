Rizzetto FdI | Puntiamo a mercato del lavoro inclusivo

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il loro obiettivo è rendere il mercato del lavoro più inclusivo e accessibile. La frase è stata pronunciata in un'intervista e sottolinea l'intenzione di promuovere un ambiente lavorativo aperto a tutte le persone. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui metodi o sulle tempistiche di questa iniziativa.

(Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è un mercato del lavoro che sia sempre più inclusivo e accessibile. L’accessibilità è la porta d'ingresso principale, eppure oggi ci scontriamo con una realtà pragmatica: molte aziende, specialmente quelle meno strutturate, faticano ancora a integrare lavoratori con disabilità, nonostante gli obblighi di legge”. Lo ha detto oggi a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Amministrative 2026, FdI accelera: "Puntiamo su candidature unitarie nel Palermitano"Il senatore Raoul Russo nel corso di un incontro ha ribadito di voler riproporre la candidatura di Gaetano Di Chiara per Villabate, e proposto... Leggi anche: Pensione a 70 anni e 8 milioni di over 50 al lavoro: la fotografia del mercato del lavoro in Italia dal rapporto Age-It Contenuti e approfondimenti su Rizzetto FdI Puntiamo a mercato del... E Rizzetto (FdI) disse: Giusto andare a votare al referendumÈ giusto andare a votare, e andare a votare in coscienza ai referendum. Di cui se ne sta parlando ben poco. Così Walter Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro alla Camera, allo ... repubblica.it Rizzetto (FdI): Ora un patto con Cgil, Cisl e Uil. La sicurezza sul lavoro è un tema che deve unirciDice che il confronto aperto ai sindacati per prevenire le morti sul lavoro è un ulteriore passo in avanti di questo governo nei confronti delle parti sociali. E quindi Walter Rizzetto, presidente ... ilfoglio.it