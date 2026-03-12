Rivoluzione via Mariani Strada ‘sotto i ferri’ E bus ridotti di un terzo

Lavori di ripristino sono in corso su via Mariani e via Gardini, dall’angolo con via di Roma a quello con via Guidone. La spesa prevista è di 400 mila euro. Durante i lavori, il traffico dei bus è stato ridotto di circa un terzo. La strada viene sottoposta a interventi di sistemazione e miglioramento. La modifica alla viabilità durerà fino al completamento dei lavori.

Costeranno 400mila euro i lavori di ripristino di via Mariani e via Gardini, dall'angolo con via di Roma a quello con via Guidone. Un intervento più volte invocato dai residenti, ma anche da chi ogni giorno attraversa quelle strade in bicicletta. Sono in tutto 360 metri che saranno al centro di una manutenzione straordinaria e di una riqualificazione per riportare la pavimentazione, oggi piena di avvallamenti e buchi pericolosissimi, nelle sue condizioni originarie. L'obiettivo è rendere le vie più sicure e percorribili. Due i progetti in campo relativi appunto al rifacimento di via Mariani, piazza Garibaldi nel tratto tra via Mariani e via Gordini, via Gordini e via Raul Gardini fino all'altezza di via Guidone.