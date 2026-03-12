Ritardi treni | 136 anni persi in Europa l’Italia al sesto

Nel 2025, i treni europei hanno accumulato complessivamente 136 anni di ritardi, secondo i dati disponibili. L’Italia si colloca al sesto posto tra i paesi più affidabili dal punto di vista della puntualità, mentre altri paesi europei presentano percentuali di ritardi più elevate. La situazione riguarda diverse reti ferroviarie e coinvolge una vasta gamma di compagnie e servizi.

Il 2025 ha registrato un accumulo di ritardi ferroviari pari a 136 anni in Europa, con l'Italia che si posiziona al sesto posto nella classifica europea per affidabilità oraria. Lo studio condotto dalla società Chuuchuu evidenzia come quasi un convoglio su cinque abbia raggiunto la destinazione in ritardo, portando il tasso medio di precisione del Vecchio Continente all'80,9%. La situazione si aggrava nelle tratte notturne e durante le ondate di caldo estivo, mentre la Svizzera mantiene un livello di puntualità superiore al 97%, nettamente distaccata dalle altre nazioni analizzate. La geografia dei ritardi: quando i binari diventano colli di bottiglia.