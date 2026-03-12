Ritardi dei treni per un totale di 136 anni solo nel 2025 | la classifica dei Paesi Europei più lenti

Nel 2025, i treni europei hanno accumulato un totale di 136 anni di ritardo, secondo una recente classifica. Le tratte notturne e alcuni treni ad alta velocità sono tra i principali responsabili, con tempi di attesa medi superiori agli 80 minuti. La situazione riguarda diversi Paesi europei, evidenziando problemi di puntualità nel settore ferroviario.

L'Europa accumula cifre da record in termini di ritardi dei treni: 136 anni accumulati. A pesare sono soprattutto le tratte notturne e diversi treni ad alta velocità che accumulano oltre 80 minuti di ritardo in media.