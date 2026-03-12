I Los Angeles Clippers hanno vinto contro i Minnesota Timberwolves grazie a una prestazione di Kawhi Leonard, che ha guidato la squadra alla vittoria. Nella stessa notte, i Denver Nuggets hanno battuto facilmente gli Houston Rockets. La partita tra Clippers e Timberwolves si è svolta a Los Angeles e ha visto Leonard protagonista con numeri significativi. I risultati della serata hanno confermato le vittorie di entrambe le squadre.

Los Angeles (Stati Uniti), 12 marzo 2026 – A poche ore dalla nottata segnata dalla prestazione sensazionale di Bam Adebayo, in quel di Los Angeles è andata in scena la super sfida a colpi di canestri tra i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard e i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards. All’Intuit Dome di Inglewood è finita con un pirotecnico 153-128 in favore dei Clippers padroni di casa, che hanno comandato le operazioni sin dalla prima frazione e hanno rimpinguato il loro bottino (il migliore della stagione) grazie a un ultimo quarto da ben 44 punti segnati e alle alte percentuali al tiro (60% dal campo e 44% da tre). A prendersi le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, Leonard trascina al successo i Clippers sui T-Wolves. Denver strapazza Houston

Articoli correlati

NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e CelticsColpo esterno degli Houston Rockets (21-10) contro i Brooklyn Nets (10-21) per 96-120 con la doppia doppia di Kevin Durant (22 punti e 11 rimbalzi) e...

Leggi anche: Leonard ne mette 45: i Clippers spazzano via i Wolves. Jokic ancora in tripla doppia e Denver va

Una raccolta di contenuti su Risultati Nba Leonard trascina al...

Temi più discussi: Leonard ne mette 45: i Clippers spazzano via i Wolves. Jokic ancora in tripla doppia e Denver va; NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Murray trascinano i Nuggets contro i Rockets, Leonard ne fa 45 per i Clippers. Bene anche Knicks e Magic; NBA, Holmgren trascina i Thunder al Madison Square Garden: 28 punti e 6 triple; Basket, i risultati della notte NBA (7 marzo): Doncic trascina i Lakers alla vittoria, i Knicks battono i Nuggets.

NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Murray trascinano i Nuggets contro i Rockets, Leonard ne fa 45 per i Clippers. Bene anche Knicks e MagicUn’altra notte da mandare in archivio per la NBA con sei partite disputate per la regular season 2025-2026 e completate da poche ore: andiamo a fare un ... oasport.it

NBA, i risultati della notte (9 marzo): trionfano Celtics e Lakers, guidati da Brown e DoncicSi sono disputati undici match dell’NBA tra la serata di ieri e questa notte e a brillare sono stati soprattutto i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. oasport.it

NBA, risultati della notte: i Clippers spazzano via Minnesota, Denver travolge Houston #SkySportBasket #NBA x.com

Milan, i risultati di campo hanno pari importanza di quelli extra: il piano tra nuovo stadio e NBA Europe #MilanPress - facebook.com facebook