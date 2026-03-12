Rissa alla cena vip | lanciò il secchiello del ghiaccio denunciata per sfregio permanente

Durante una cena VIP a Forte dei Marmi, un individuo ha lanciato un secchiello del ghiaccio contro un’altra persona, causando un danno permanente. La vittima ha sporto denuncia per lesioni personali gravissime. L’incidente si è verificato nel locale e sono in corso le verifiche delle autorità. La persona coinvolta è stata identificata e denunciata in relazione all’episodio.

Forte dei Marmi, 12 marzo 2026 – L’ aggressione al ristorante con il lancio del secchiello del ghiaccio si è tradotta in una denuncia per lesioni personali gravissime. Con un’accusa pesante per lo “sfregio permanente del viso” (reato introdotto dal Codice Rosso e punito con la reclusione da 8 a 14 anni), riportato dalla 36enne colpita da una conoscente che era a cena nello stesso tavolo. Il 15 febbraio la vittima – oggi tutelata dall’avvocato Sandro Guerra – era assieme al fidanzato nella veranda del locale a conversare con amici e conoscenti, tutti nomi di spicco dell’imprenditoria. La cena (dei vip) a base di champagne finisce in rissa. Secchio del ghiaccio tirato in testa all’amica, arriva l’ambulanza Cosa è accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

