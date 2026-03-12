Rissa a Uomini e Donne Matteo difeso dalla sorella | Non è un violento merita rispetto

Durante una registrazione di Uomini e Donne, Matteo Stratoti si è trovato al centro di un momento di grande tensione, quando ha perso la calma e ha rischiato di scatenare una rissa con Ciro Solimeno. La sorella di Matteo è intervenuta per difenderlo, sottolineando che il suo comportamento non è violento e che merita rispetto.

Momenti di forte tensione a Uomini e Donne: durante la registrazione Matteo Stratoti perde la calma e sfiora la rissa con Ciro Solimeno. Dopo le polemiche interviene la sorella per difendere il corteggiatore. Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata l'11 marzo raccontano momenti di forte tensione nello studio del celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Protagonisti dello scontro sarebbero stati Matteo Stratoti, corteggiatore di Sara Gaudenzi, e il tronista Ciro Solimeno. Durante la registrazione, il corteggiatore avrebbe perso la calma arrivando ad avere toni molto accesi, tanto da richiedere l'intervento della conduttrice, che lo avrebbe rimproverato per l'atteggiamento giudicato troppo aggressivo nei confronti della tronista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

