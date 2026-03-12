Il Consorzio del Villoresi ha convocato un incontro con gli agricoltori per discutere delle riserve d’acqua, delle dispense idriche e dello stato dei canali di irrigazione. Si è parlato anche di interventi di manutenzione, progetti in corso e di innovazioni nel settore. L’appuntamento si svolge a meno di un mese dall’inizio della stagione irrigua.

Meno di un mese all’inizio della stagione irrigua, e il Consorzio del Villoresi incontra gli agricoltori: si parla di riserve d’acqua, dispense idriche, stato e manutenzione dei canali di irrigazione, progetti e innovazione. Il calendario si era aperto i primi di marzo con un incontro con gli associati della zona Naviglio Grande, si è chiuso l’altra mattina a Gessate, dove i tecnici consortili hanno incontrato gli agricoltori del “bacino” Naviglio Martesana e canale Villoresi. Il primo focus sulle riserve d’acqua e sui livelli dei laghi, dato attuale ma da monitorare: "I cambiamenti climatici rendono tutto meno prevedibile - lo staff - e la stagione ha ormai da anni un andamento “meno lineare”". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Riserve d'acqua. Incontro con gli agricoltori

