rinnovo spalletti due opzioni per il nuovo accordo tra il tecnico di certaldo e la juventus ecco quali sono

La Juventus sta definendo i dettagli del rinnovo contrattuale con l’allenatore di Certaldo, con due diverse opzioni sul tavolo. La società e il tecnico stanno valutando le possibilità per formalizzare il nuovo accordo. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle scelte o le condizioni proposte. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Rinnovo Spalletti, ci sono due opzioni per il nuovo accordo tra il tecnico di Certaldo e la società bianconera. Ecco di quali si tratta. La Juve si prepara a blindare il proprio futuro tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il matrimonio tra il club e Luciano Spalletti è destinato a proseguire indipendentemente dal piazzamento finale. Le parti hanno già raggiunto un'intesa di massima e la firma è considerata imminente. Resta solo da sciogliere il nodo sulla durata del contratto: sul tavolo c'è l'ipotesi di un accordo annuale con opzione per il 2028 (a 6 milioni più bonus) o un biennale diretto a cifre leggermente inferiori.

