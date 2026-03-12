Il Milan aspetta ancora una risposta da Luka Modric riguardo al rinnovo del contratto. Il centrocampista croato, che rappresenta un punto di riferimento per la squadra, non ha ancora deciso se proseguire l’avventura in rossonero. La società continua a mantenere fiducia e spera di ricevere una risposta positiva dal giocatore, che resta uno dei protagonisti principali del progetto.

Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Sacchi crede nel Milan: «7 punti dall’Inter sono tanti ma possono farcela! Ecco chi può essere l’uomo chiave per lo scudetto» Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Calciomercato Juve, Lewandowski... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Modric, il Milan resta in attesa: fiducia crescente in una risposta positiva dal campione croato

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, Maignan al centro del progetto: rinnovo vicino e fiducia crescente

Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di TareModric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Spalletti non ci sta! L’accusa a La...

Contenuti utili per approfondire Rinnovo Modric

Temi più discussi: Luka Modric ha sciolto le riserve sul futuro? Il croato pronto a comunicare la propria decisione al Milan; Modric trascina il Milan: ora i rossoneri puntano al rinnovo; Modric come Rivera e quelle ovazioni che San Siro riserva agli dèi: Luka si convinca a restare; Real Madrid, terzo assalto ad Allegri: il piano con Modric e il fattore Rabiot.

Rinnovo Modric: il Milan aspetta fiducioso la conferma della volontà di prolungare il contratto per un altro annoLuka Modric è il faro del centrocampo del Milan che spera possa averlo in rosa anche nella prossima stagione. La situazione del croato è ben nota: la scorsa estate ha firmato ... milannews.it

Il Milan vuole che Luka Modric rinnovi per un altro annoIl futuro di Luka Modric al Milan: le dinamiche del rinnovo di contratto del campione croato e le aspettative di Massimiliano Allegri e della società. Il Milan è impegnato in una fase cruciale del pro ... notiziemilan.it

Rinnovo Modric: il Milan aspetta fiducioso la conferma della volontà di prolungare il contratto per un altro anno x.com

Milan, il futuro di Modric resta in bilico: il croato non ha ancora deciso sul rinnovo - facebook.com facebook