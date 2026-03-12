Rimini | cinema e industria si incontrano per i miti del set

Dal 22 al 24 maggio a Rimini si svolge una manifestazione dedicata al cinema, promossa da Confindustria Romagna, dal Museo Fellini e dalla Cineteca. L’evento si focalizza sui temi del sogno, dell’eternità e della modernità dell’audiovisivo, riunendo cinema e industria in un’occasione per celebrare il settimo arte. La manifestazione, che richiama i miti del cinema, si svolge nel capoluogo romagnolo.

La settima arte torna a Rimini dal 22 al 24 maggio con un manifesto che evoca i miti del cinema. Confindustria Romagna, il Museo Fellini e la Cineteca hanno annunciato una manifestazione dedicata al sogno, all’eternità e alla modernità dell’audiovisivo. Il cuore dell’iniziativa è un omaggio alla capacità del grande schermo di creare immaginari collettivi e riflettere l’identità culturale del Paese. L’immagine scelta è uno scatto storico: Anita Ekberg e Marcello Mastroianni sul set de La dolce vita. La foto, realizzata da Pierluigi Praturlon e conservata all’archivio del Centro sperimentale di cinematografia, diventa la lente attraverso cui leggere questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Dentro il set", in mostra a Rimini gli scatti del Centro Cinema di CesenaLa mostra è composta da 40 fotografie tratte dall’ultima edizione del concorso cesenate, comprese le immagini premiate e segnalate dalla giuria.

Quando cinema d’autore e club culture si incontrano, a TorinoSabato 10 gennaio C2C Festival ha proposto un’iniziativa speciale per mettere in dialogo cinema d’autore e musica contemporanea.

