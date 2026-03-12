A Rimini, sono stati destinati oltre 850mila euro per realizzare 730 nuovi posti auto. Due aree di sosta, situate in via Pisani e via Costa, vengono rinnovate grazie a un investimento che coinvolge gli albergatori locali, coordinati da Federalberghi e Aia Bellaria Igea Marina. I lavori prevedono la riqualificazione delle zone di parcheggio strategiche della città.

Un investimento di oltre 850mila euro trasforma due aree di sosta strategiche. Gli albergatori di Rimini, coordinati da Federalberghi e Aia Bellaria Igea Marina, stanno ridisegnando i parcheggi di via Pisani e via Costa. L’obiettivo è sostituire le vecchie strutture lignee con soluzioni moderne e resistenti per la nuova stagione turistica. I lavori su via Pisani porteranno a termine entro fine aprile, rendendo disponibili 730 posti auto completamente rinnovati. Sull’altra sponda urbana, via Costa vede avviata la riqualificazione di 220 stalli. La demolizione delle vecchie cabine in legno è già in corso, mentre il completamento definitivo è programmato per l’autunno successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: 850mila euro per 730 nuovi posti auto

