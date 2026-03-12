Riforma giustizia | il sorteggio per fine correntismo

Martedì sera, nella sala del consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si è tenuta una riunione pubblica dedicata alla riforma della giustizia. Durante l'incontro, sono stati affrontati i temi relativi al sorteggio e alla fine del correntismo nel sistema giudiziario italiano. L'assemblea ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali interessati alle novità in arrivo.

La sala del consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stata il palcoscenico dove, martedì sera, si è discusso apertamente sul futuro dell’apparato giudiziario italiano. L’incontro, organizzato dal Comitato Sì Riforma in vista del voto popolare previsto per i prossimi 22 e 23 marzo, ha l’intervento dell’avvocato Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha delineato le ragioni storiche della proposta di riforma. Il sindaco Francesco Billi ha ringraziato l’organizzazione dell’evento, sottolineando come queste iniziative siano fondamentali per fornire ai cittadini un quadro chiaro sui contenuti della modifica costituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

