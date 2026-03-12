Riforma della giustizia I magistrati favorevoli

Si svolge un confronto pubblico in cui i magistrati che sostengono la riforma della giustizia esprimono le loro posizioni. L'iniziativa mira a raccogliere le opinioni di coloro che sono favorevoli alle modifiche del sistema giudiziario. Partecipano rappresentanti di diverse procure e uffici giudiziari, pronti a illustrare le ragioni del loro sostegno. L'evento si tiene in una sede istituzionale e prevede interventi e dibattiti.

Un confronto pubblico per ascoltare direttamente la voce dei magistrati favorevoli alla riforma della giustizia. È quello in programma oggi alle 18 nella sala del Gonfalone di Palazzo Banci Bonamici, sede della Provincia di Prato. L'iniziativa, dal titolo "Anche noi votiamo sì al referendum sulla giustizia: le ragioni dei magistrati favorevoli alla riforma", vedrà la partecipazione di due magistrati che porteranno il loro punto di vista su un tema al centro del dibattito pubblico. Interverranno Jacqueline Monica Magi, giudice della sezione penale del Tribunale di Pistoia, e Marco Mansi, sostituto procuratore della Repubblica alla Procura di Massa.