Rifiuti a Milano le capsule di caffè in alluminio si raccolgono nel sacco giallo

A Milano, da oggi, le capsule di caffè in alluminio possono essere gettate nel sacco giallo dedicato a plastica e metalli, sia nelle abitazioni che nei condomini. La modifica riguarda tutte le capsule di questo materiale, che fino a ora seguivano un percorso differente. La nuova modalità di raccolta si applica alla gestione dei rifiuti domestici in città.

La possibilità di conferire le capsule nel sacco giallo a Milano nasce dal lavoro congiunto sull'impianto di selezione di A2A Ambiente di Muggiano, alle porte di Milano, dotato delle tecnologie necessarie per intercettare e recuperare anche l'alluminio piccolo e leggero.

