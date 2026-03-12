Nella sessione di allenamento di ieri mattina, l’Empoli ha ricevuto aggiornamenti positivi sulle condizioni dei giocatori. Moruzzi è tornato in gruppo dopo un infortunio, mentre Elia e Shpendi, che avevano subito problemi, hanno lavorato con il resto della squadra dopo aver ricevuto un rinnovo contrattuale. Le notizie dalla rosa sono quindi favorevoli in vista delle prossime partite.

Buone notizie dalla seduta mattutina di allenamento di ieri per l’ Empoli, per quanto riguarda l’infermeria. Moruzzi, smaltita la febbre che lo ha messo fuorigioco a Catanzaro, si è allenato interamente con il gruppo e Popov ha svolto quasi tutto il lavoro con i compagni, mentre Shpendi e Degli Innocenti si sono parzialmente riaffacciati con la squadra, dopo l’affaticamento muscolare al flessore che li aveva costretti a saltare la trasferta al Ceravolo. Per entrambi quindi c’è ottimismo sulla possibilità di riaverli a disposizione per il match di sabato prossimo alle 15 al Castellani contro il Mantova, primo di sei scontri diretti consecutivi per la salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rientrato Moruzzi. In recupero Elia e Shpendi (rinnovato)

