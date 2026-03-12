Ridolfi verso un aumento del traffico aereo ambientalisti all’attacco | Prima sicurezza e ambiente

Il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna prevede un aumento del traffico aereo negli scali aeroportuali della regione. Ambientalisti di Forlì e del Comitato Sorvolati esprimono preoccupazioni, sottolineando che si privilegiano questioni di sicurezza e sviluppo aeroportuale a discapito dell’ambiente. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni di questa proposta sulla qualità dell’aria e sulla tutela del territorio.

Così gli ambientalisti: "Forlì risulta essere in forte ritardo sull'applicazione delle regole anche rispetto agli altri territori regionali" Il nuovo progetto di legge della Regione Emilia-Romagna sugli scali aeroportuali accende i dubbi del Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì e del Comitato Sorvolati. Per il Ridolfi, affermano in una nota congiunta, "si prospetta quindi uno sviluppo esponenziale dei volumi di traffico e questo in una situazione in cui l'applicazione delle normative vigenti a tutela della salute e sicurezza delle popolazioni impattate risulta, tuttora, molto carente e lacunosa". Il Tavolo delle...