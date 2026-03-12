Ricordati che ti voglio bene al via in Alto Adige le riprese

Sono iniziate in Alto Adige le riprese di un nuovo film breve intitolato “Ricordati che ti voglio bene”. Il progetto è scritto e diretto da Alessandro Parrello, regista romano noto per il suo lavoro nel cinema breve italiano. Le riprese coinvolgono varie location della regione e si concentrano sulla realizzazione delle scene principali del film. La produzione sta procedendo secondo il programma previsto.

Roma, 12 mar. (askanews) – Sono iniziate in Alto Adige le riprese di “Ricordati che ti voglio bene”, il nuovo film breve scritto e diretto da Alessandro Parrello, regista romano tra gli autori più prolifici del cinema breve italiano contemporaneo. Ambientato tra le spettacolari vette di Merano 2000, tra cime innevate, passi di montagna e pareti da scalare, il film mescola azione, dramma e suggestioni fantastiche, confermando ancora una volta la vocazione di Parrello a esplorare i generi attraverso storie fortemente incentrate sui personaggi e sulle loro sfide emotive. Il progetto segna il dodicesimo lavoro cinematografico diretto da Parrello e si inserisce nel suo percorso autoriale dedicato a un’ampia serie antologica sull’esplorazione dei generi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Battistini: "Sangio, ti voglio bene ma ti batto"Pier Francesco Battistini e la Sangiovannese, un legame fatto di ricordi indelebili. 5 modi per dire al tuo cane “Ti voglio bene”I cani percepiscono il nostro affetto, ma a modo loro: rispetto, carezze delicate, routine e tempo di qualità trascorso insieme valgono più di...