Ricordati che ti voglio bene al via in Alto Adige le riprese

Da ildenaro.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate in Alto Adige le riprese di un nuovo film breve intitolato “Ricordati che ti voglio bene”. Il progetto è scritto e diretto da Alessandro Parrello, regista romano noto per il suo lavoro nel cinema breve italiano. Le riprese coinvolgono varie location della regione e si concentrano sulla realizzazione delle scene principali del film. La produzione sta procedendo secondo il programma previsto.

Roma, 12 mar. (askanews) – Sono iniziate in Alto Adige le riprese di “Ricordati che ti voglio bene”, il nuovo film breve scritto e diretto da Alessandro Parrello, regista romano tra gli autori più prolifici del cinema breve italiano contemporaneo. Ambientato tra le spettacolari vette di Merano 2000, tra cime innevate, passi di montagna e pareti da scalare, il film mescola azione, dramma e suggestioni fantastiche, confermando ancora una volta la vocazione di Parrello a esplorare i generi attraverso storie fortemente incentrate sui personaggi e sulle loro sfide emotive. Il progetto segna il dodicesimo lavoro cinematografico diretto da Parrello e si inserisce nel suo percorso autoriale dedicato a un’ampia serie antologica sull’esplorazione dei generi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Battistini: "Sangio, ti voglio bene ma ti batto"Pier Francesco Battistini e la Sangiovannese, un legame fatto di ricordi indelebili.

5 modi per dire al tuo cane “Ti voglio bene”I cani percepiscono il nostro affetto, ma a modo loro: rispetto, carezze delicate, routine e tempo di qualità trascorso insieme valgono più di...

Trova facilmente notizie e video collegati.