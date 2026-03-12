ricordando pia pera la natura in primo piano

In occasione del decennale della scomparsa di Pia Pera, la Fondazione Giuseppe Pera ha annunciato il calendario di eventi intitolato “Sui sentieri di Pia”. L’iniziativa comprende una serie di incontri e attività dedicate alla scrittrice e alla sua passione per la natura, con l’obiettivo di ricordarla attraverso momenti di confronto e riflessione.

Nel decennale del saluto a Pia Pera, la Fondazione Giuseppe Pera è lieta di presentare il calendario di iniziative “Sui sentieri di Pia”. Un percorso tra parole, natura e cammino per celebrare l’eredità intellettuale e botanica di una voce straordinaria del nostro territorio. Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere. Il primo è Parole e Cammino in programma per sabato (ore 17) all’Auditorium della Biblioteca Agorà per gli incontri “Scrivere il giardino per (ri)scrivere il mondo” con Elisa Veronesi e “Sulle pendici del Monte Pisano” con Alessandra Sani. Domenica 15 marzo (ore 9.30) è tempo di escursioni botaniche guidate sul Monte Pisano. Ci sarà l’opportunità di scegliere tra due percorsi di diversa intensità (L’eremo della Spelonca o il Moriglion di Penna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

