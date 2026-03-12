Ricerca 2026 | fine ai fondi a pioggia via alla stabilità
Il 12 marzo 2026 rappresenta una data chiave per il sistema scientifico italiano, con l’annuncio di un cambiamento nelle modalità di finanziamento. Da questa data in poi, i fondi distribuiti a pioggia verranno eliminati, sostituiti da risorse stabili e prevedibili. La decisione mira a garantire stabilità e continuità negli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo.
Il 12 marzo 2026 segna un punto di svolta per il sistema scientifico nazionale, dove la priorità assoluta diventa l’istituzione di risorse finanziarie stabili e prevedibili. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha delineato una strategia che abbandona definitivamente i finanziamenti a pioggia per passare a una programmazione triennale basata su fondi unici e criteri di merito. Questa nuova direzione mira a consolidare il ponte fondamentale tra il mondo accademico, l’innovazione tecnologica e il settore imprenditoriale, trasformando la ricerca da attività frammentata in motore strategico. L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema dove le università possano pianificare a lungo termine senza la costante incertezza dei bandi annuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
