Riccione | 70 eventi e star pop fino a Pasqua

A Riccione si stanno organizzando circa settanta eventi e performance di star pop, pronti a animare il lungomare fino a Pasqua. La città ha in programma una serie di appuntamenti che si estenderanno per tre mesi, a partire dalla metà di marzo. La manifestazione mira a coinvolgere residenti e turisti in un calendario ricco di spettacoli e iniziative.

Riccione si prepara ad accendere la primavera con una settantina di appuntamenti che trasformeranno il litorale in un palcoscenico diffuso per tre mesi, partendo da metà marzo. Tra teatro classico e icone della pop culture, la città ospiterà ospiti come Elio Germano, Cristina D'Avena e Giovanni Giacobazzi fino alla Pasqua. L'Amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Angelini ha strutturato un calendario denso che punta a massimizzare la stagionalità turistica anche nel periodo intermedio tra carnevale ed estate. Il palcoscenico diffuso: quando la città diventa teatro. La strategia di comunicazione non si limita ai soliti teatri coperti ma sfrutta lo spazio urbano come area di spettacolo aperto.