Riccardo Cocciante si esibirà in tre concerti live, uno al Circo Massimo, uno ad Assago e un altro all’Arena di Verona. Il tour è stato ampliato con queste date in location note per la loro importanza storica e artistica. Le date sono state aggiunte al calendario ufficiale, offrendo ai fan nuove occasioni di ascoltarlo dal vivo.

Il tour di Riccardo Cocciante si amplia con tre concerti evento in location suggestive e prestigiose, il calendario aggiornato. Riccardo Cocciante, artista e compositore senza tempo di fama internazionale, torna a distanza di 20 anni dal suo ultimo album di inediti con Ho vent’anni con te (Sony Music ItalyBoventoon), un racconto musicale che esplora il sentirsi vivi attraverso l’amore e la musica. L’album è stato anticipato dall’omonimo singolo e sarà disponibile in streaming, in vinile arancione, vinile nero e CD a partire da venerdì 13 marzo. Inoltre, grazie al nuovo accordo tra Sony Music Italy con la sua storica etichetta Boventoon, il repertorio internazionale dell’artista sarà reso disponibile per la prima volta su tutte le piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Riccardo Cocciante live al Circo Massimo, Assago e all'Arena di Verona

