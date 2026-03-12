Rezza chiede scusa | la famiglia urla Stai zitto

A Milano si è riaperto il processo d’appello per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua. Durante l’udienza, Daniele Rezza ha cercato di chiedere scusa alla famiglia della vittima, mentre alcuni presenti hanno urlato “Stai zitto”. La discussione si è svolta in un clima acceso, con Rezza che ha esposto le sue scuse e le tensioni che si sono create in aula.

Il processo d’appello per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua si è riaperto a Milano, con Daniele Rezza che ha cercato di chiedere scusa alla famiglia della vittima. Il giovane, già condannato a 27 anni nel luglio del 2025, ha dichiarato in aula di non aver voluto togliere la vita al ragazzo, ma di aver compreso solo dopo un anno e mezzo che non si può restituire un figlio o un fratello. La reazione immediata dei parenti di Manuel è stata una richiesta di silenzio, gridando stai zitto contro le parole dell’imputato. L’udienza si svolge nel contesto di un’istanza specifica: la difesa di Rezza ha richiesto una nuova perizia psichiatrica per dimostrare l’incapacità di intendere e volere al momento dei fatti accaduti a Rozzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

