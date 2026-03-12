Rey accompagna l’agente Seffino | un addio senza precedenti

Il 10 marzo 2026 nella sala polivalente della Pro Loco a Fratta di Tarzo si è tenuto il funerale dell’agente Marco Seffino, membro dell’Unità cinofila della polizia locale di Conegliano. Rey, il cane con cui lavorava, ha accompagnato il suo addestratore durante l’ultimo saluto. La cerimonia ha visto la partecipazione di colleghi e amici.

Il 10 marzo 2026, nella sala polivalente della Pro Loco a Fratta di Tarzo, si è svolto l’ultimo saluto all’agente Marco Seffino, figura centrale dell’Unità cinofila della polizia locale di Conegliano. La cerimonia ha la presenza del suo cane pastore Rey, che lo ha accompagnato fino alla cremazione nel cimitero urbano di San Giuseppe. L’uomo, stroncato da un infarto il venerdì 6 marzo mentre si allenava presso la sua abitazione, era noto per aver contribuito alla nascita dell’unità cinofila nel 2013. La moglie Denise, anch’essa agente della polizia locale di Vittorio Veneto, ha condiviso con lui una vita dedicata al servizio pubblico e allo sport, essendo Seffino anche istruttore di judo e difesa personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rey accompagna l’agente Seffino: un addio senza precedenti Articoli correlati Rey ai funerali di Seffino: il cane piange il padroneIl funerale di Marco Seffino, l’agente della polizia locale di Conegliano scomparso per un infarto fulminante nella sua abitazione, si è svolto ieri... Polizia locale: infarto fulminante stronca l’agente Seffino dopoConegliano e Vittorio Veneto sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Marco Seffino, agente scelto della Polizia Locale.