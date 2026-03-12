Rete criminale in azione i farmaci oncologici rubati a Melito Porto Salvo finivano in Lombardia | i nomi degli arrestati

Una rete criminale ha sottratto farmaci oncologici e salvavita dall’ospedale di Melito Porto Salvo. Quattro persone di origine campana sono state arrestate tra aprile e luglio 2024. I farmaci rubati, di alto costo, venivano poi trasportati principalmente in Lombardia. Le indagini hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti e all’arresto di alcuni di loro.

Gli inquirenti hanno lavorato individuando autovetture, analizzando il traffico telefonico e seguendo gli spostamenti tra Napoli e la Calabria, fino all'identificazione dei soggetti coinvolti Stiamo svolgendo attività investigative essenzialmente sul furto verificatosi in questo circondario ma l'organizzazione, ripeto, criminale non era allocata a Reggio Calabria". I farmaci, come spiegato in conferenza stampa, erano in corso di validità e dopo i furti finivano per essere commercializzati al nord, in particolare in Lombardia.