Rete criminale in azione i farmaci oncologici rubati a Melito Porto Salvo finivano in Lombardia | i nomi degli arrestati

Una rete criminale ha sottratto farmaci oncologici e salvavita dall’ospedale di Melito Porto Salvo. Quattro persone di origine campana sono state arrestate tra aprile e luglio 2024. I farmaci rubati, di alto costo, venivano poi trasportati principalmente in Lombardia. Le indagini hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti e all’arresto di alcuni di loro.

Gli inquirenti hanno lavorato individuando autovetture, analizzando il traffico telefonico e seguendo gli spostamenti tra Napoli e la Calabria, fino all’identificazione dei soggetti coinvolti Stiamo svolgendo attività investigative essenzialmente sul furto verificatosi in questo circondario ma l'organizzazione, ripeto, criminale non era allocata a Reggio Calabria". I farmaci, come spiegato in conferenza stampa, erano in corso di validità e dopo i furti finivano per essere commercializzati al nord, in particolare in Lombardia. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Raid nella farmacia del Tiberio... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

