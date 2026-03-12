Frank Anguissa è tornato a disposizione e sarà titolare nel centrocampo del Napoli, mentre Lobotka continua a essere assente a causa di un infortunio. La squadra si prepara a disputare le prossime partite con questi cambiamenti nella linea mediana, che rimane ancora priva di uno dei suoi elementi principali. La rosa del Napoli si adatta alle assenze, puntando sulla disponibilità di Anguissa.

"> Frank Anguissa è tornato e il Napoli ritrova uno dei suoi uomini chiave nel momento decisivo della stagione. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il centrocampista camerunese ha fatto rivedere tutta la sua importanza già nel secondo tempo della partita contro il Torino, dopo oltre quattro mesi di assenza. Anguissa cambia gli equilibri Secondo Marco Azzi su Repubblica Napoli, bastano pochi minuti per capire quanto Anguissa sia determinante nel sistema di Antonio Conte. Nella mezz’ora abbondante giocata contro il Torino ha mostrato forza fisica, esperienza e disciplina tattica, dimostrando di aver recuperato una buona condizione dopo il lungo stop iniziato a novembre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Repubblica: "I rebus del centrocampo Anguissa ritorna titolare ma Lobotka è ancora out"

