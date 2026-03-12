Repubblica e sinistra contro Cerno | la bufala del contratto Rai Ma è tutto smentito Il direttore | Attacco per tapparmi la bocca

Repubblica e alcuni esponenti di sinistra hanno criticato Cerno riguardo a un presunto contratto con la Rai, ma tutte le accuse sono state poi smentite. Il direttore della Rai ha dichiarato che si tratta di un attacco volto a zittirlo. La notizia sui social e blog come

La bufala parte da un blog "bicotterai" che già dal titolo è chiaro che abbia come unico obiettivo quello di "bonificare" la Rai. Ma un conto è bonificare, nel senso di liberare il servizio pubblico dai cattivi, un altro conto è spargere veleno e menzogne. Ancora più grave (ma a tratti scontato) se a fargli eco sono Repubblica, Il Fatto quotidiano e a ruota Pd e M5S. Eccolo dunque servito sul tavolo il nuovo pretestuoso attacco nei confronti del direttore del Giornale Tommaso Cerno nonché conduttore della striscia quotidiana su RaiDue dal titolo "2 di picche". "La Rai assume Giada Balloch, figlia di Stefano, consigliere di Fratelli d'Italia in Friuli e marito di Tommaso Cerno come social media manager", recita il post.