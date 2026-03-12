Renzi accusa Urso | Amico dell' Iran Ma dimentica quando si inginocchiava a Rohani e copriva le nostre statue

Al Senato si è acceso un acceso confronto tra Matteo Renzi e Adolfo Urso, con il primo che ha accusato il ministro delle Imprese di essere un

Clima incandescente al Senato tra Matteo Renzi e Adolfo Urso. Botta e risposta al vetriolo tra il leader di Italia Viva e il ministro delle Imprese, che si sono accusati a vicenda di rapporti con il regime iraniano. Durante il question time a Palazzo Madama, l’ex premier ha rivolto un’interrogazione sull’aumento dei prezzi di energia e carburanti a seguito della guerra e durante il suo intervento ha affermato che Urso aveva “una società che faceva affari in Iran ” e “faceva l’amico degli iraniani”. "Si occupava del Governo iraniano, non del Governo italiano", ha rincarato la dose Renzi, che evidentemente ha dimenticato il suo operato. Tant’è che Urso ha invitato i presenti in Aula a cercare su Internet le parole “ Renzi ” e “ Rohani ”, in riferimento all’ex presidente dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'Ue impone nuove sanzioni all'Iran, ma si dimentica dei crimini a GazaMentre chiede una de-escalation rapida del nuovo conflitto mediorientale scatenato dall'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, l'Unione europea,...

