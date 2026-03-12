Renato Broccolini | 93 anni di ferrovia e radici grossetane

Renato Broccolini è deceduto tra il 12 e il 13 marzo 2026 all’età di 93 anni. La sua vita è stata strettamente legata alla ferrovia e alle radici grossetane. La notizia della sua scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ha perso una figura nota e rispettata. La sua lunga presenza nel settore ferroviario è stata una parte significativa della storia della zona.

La scomparsa di Renato Broccolini, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2026, segna la fine di un'epoca per la comunità grossetana. A novantatré anni, l'uomo ha lasciato dietro di sé una vita dedicata alle ferrovie dello Stato e un vuoto profondo nella sua famiglia, in particolare nel figlio Enrico, che ricopre ruoli di responsabilità nella questura locale. L'ultimo saluto è fissato per domani mattina alle dieci, presso la cappella del cimitero di Rosignano, dove si raduneranno parenti e amici per onorare la memoria di chi ha costruito legami solidi con il territorio. Una vita di ferrovia e radici profonde. Renato Broccolini non era solo un cittadino, ma un pilastro della storia industriale e sociale della Maremma.