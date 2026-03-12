regole quotidiane per il riutilizzo creativo

Fin dalla seconda elementare, i bambini hanno iniziato a parlare del riuso e a fare esperienze pratiche per imparare a riutilizzare gli oggetti nella vita di tutti i giorni. Attraverso attività scolastiche, hanno scoperto come trasformare materiali di scarto in nuovi oggetti utili, sviluppando così un approccio pratico e consapevole verso il riutilizzo creativo.

Fin dalla seconda classe della scuola primaria noi bambini abbiamo iniziato a parlare dell'importanza del riuso facendo delle esperienze per imparare a realizzarlo nella nostra vita quotidiana. Il primo progetto a cui siamo molto legati affettivamente è l'adozione del Parco situato vicino alla scuola e denominato " Bosco di Casina ". Il nostro obiettivo era preservare la bellezza del parco, tutelare gli animali che lo abitano e sensibilizzare al rispetto chi lo frequenta. Per far questo abbiamo costruito delle piccole e colorate mangiatoie da appendere agli alberi realizzate riutilizzando i contenitori tetrapak del latte e dei succhi di frutta.

