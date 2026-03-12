Registratore di cassa contanti e vestiti | 21enne tenta il colpo da Foot Locker a Como arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Como dopo aver tentato di rubare nel negozio Foot Locker. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, il ragazzo aveva tentato di portare via contanti, vestiti e altri articoli, spostandoli gradualmente fuori dal negozio. La polizia è intervenuta e ha fermato il giovane prima che riuscisse a portare a termine il colpo.

Como, 12 marzo 2026 – Stava s valigiando il negozio, dai registratori di cassa all'abbigliamento, portando fuori gli articoli di suo interesse poco alla volta. La Squadra Volante di Como, questa notte ha arrestato per furto aggravato un tunisino di 21 anni, colto in flagranza di reato mentre portava merce fuori da Foot Locker di via Plinio. La pattuglia è intervenuta alle 2.30, quando è scattato l'allarme collegato alla centrale operativa. Il ventunenne è stato sorpreso mentre usciva da una porta posta sul retro del magazzino, con in mano un registratore di cassa, appena rubato dal negozio. In tasca avevano inoltre 600 euro in contanti, che si ritiene siano stati prelevati dagli altri registratori di cassa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

