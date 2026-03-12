Regione Vignali FI | Capienza massima 135 ci sono 231 gatti Risolvere le criticità igieniche al gattile

Un consigliere regionale di Forza Italia ha presentato un'interrogazione riguardo al gattile di Cesena, dove sono stati riscontrati problemi durante un'ispezione dell'Ausl del 15 ottobre 2025. In particolare, si evidenzia che la capienza massima consentita è di 135 gatti, mentre attualmente ospita 231 animali, sollevando questioni di carattere igienico-sanitario.

Il consigliere chiede all'esecutivo regionale se sarà effettuato il trasferimento dei gatti e, in caso affermativo, in quali strutture e con quali protocolli, e se i gatti in questione saranno adottabili Le “gravi criticità riscontrate dall'Ausl, nell'ispezione del 15 ottobre 2025, al gattile di Cesena”, sono al centro dell'interrogazione del consigliere regionale di Forza Italia, Pietro Vignali. "La realtà descritta nell'atto ispettivo è critica - spiega - 231 gatti presenti, a fronte di una capienza massima di 135, un sovraffollamento che compromette ogni protocollo di igiene e gestione. Fra le problematiche... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

