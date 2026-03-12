Reggio | la Battaglia del Rodano torna a San Maurizio

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, Reggio Emilia ospiterà la prima rassegna dedicata alla Battaglia del Rodano, evento che si svolgerà a San Maurizio. La manifestazione intende riunire appassionati e storici per ricordare e rivivere le fasi di uno degli scontri più significativi di quel periodo. L'iniziativa si svolgerà in diverse location della zona, coinvolgendo associazioni e gruppi storici.

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, Reggio Emilia si prepara a ospitare la prima rassegna dedicata alla Battaglia del Rodano. L'iniziativa, promossa dall'Associazione 51ème de Ligne in collaborazione con il Comune, punta a far emergere un evento storico ancora poco noto ai cittadini locali attraverso due appuntamenti culturali volti alla sensibilizzazione della memoria territoriale. Sabato pomeriggio alle 16.30, presso il Centro Sociale Venezia di San Maurizio, sarà presentata l'opera narrativa L'ultima rondine, scritta da Carlo Alberto Ghigliotto, affiancato dallo storico Diego Menozzi per contestualizzare i fatti. Domenica seguente, sempre alle 16.