Reggio | esperti smontano il referendum sulla Giustizia

Il 16 marzo, alle ore 09:30, il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospiterà un seminario sul Referendum della Giustizia. Organizzato dal SIULP, l’incontro vedrà relatori come il dr. Stefano Musolino e il prof. Giulio Prosperetti analizzare le ragioni del Sì e del No. L’obiettivo non è la battaglia politica, ma fornire alla cittadinanza elementi oggettivi per una scelta consapevole sulla riforma costituzionale. Un approccio sindacale oltre la divisa. Le segreterie provinciale e regionale del SIULP hanno deciso di uscire dai confini strettamente professionali per affrontare una questione che tocca l’intera società civile. Giuseppe De Stefano e Giuseppe Lupia guidano questa iniziativa, sottolineando che sotto ogni divisa c’è sempre l’uomo che vive le dinamiche della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

