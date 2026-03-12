Reggio | esperti smontano il referendum sulla Giustizia
Il 16 marzo alle 09:30 si terrà un seminario sul Referendum della Giustizia al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria. L’evento vedrà la partecipazione di esperti che analizzeranno i contenuti e le implicazioni del voto. La discussione si focalizzerà sui punti principali del referendum e sulla loro interpretazione senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle conseguenze.
Il 16 marzo, alle ore 09:30, il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospiterà un seminario sul Referendum della Giustizia. Organizzato dal SIULP, l’incontro vedrà relatori come il dr. Stefano Musolino e il prof. Giulio Prosperetti analizzare le ragioni del Sì e del No. L’obiettivo non è la battaglia politica, ma fornire alla cittadinanza elementi oggettivi per una scelta consapevole sulla riforma costituzionale. Un approccio sindacale oltre la divisa. Le segreterie provinciale e regionale del SIULP hanno deciso di uscire dai confini strettamente professionali per affrontare una questione che tocca l’intera società civile. Giuseppe De Stefano e Giuseppe Lupia guidano questa iniziativa, sottolineando che sotto ogni divisa c’è sempre l’uomo che vive le dinamiche della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
