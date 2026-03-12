Nella partita dei quarti di finale della Coppa d’Europa, l’Ucam Murcia ha battuto la Una Hotels Reggio Emilia con un punteggio di 85 a 84. La gara si è conclusa al fotofinish, con la differenza di un solo punto. La sfida si è svolta tra le due squadre, con un risultato deciso negli ultimi istanti.

La partita dei quarti di finale della Coppa d’Europa si è conclusa con un risultato di una singola differenza, dove l’Ucam Murcia ha superato la Una Hotels Reggio Emilia per 85 a 84. Il match, disputato il 11 marzo 2026, ha i biancorossi recuperare uno svantaggio iniziale di 15 punti prima di cedere al fotofinish contro gli spagnoli. Nonostante la sconfitta, la prestazione collettiva ha messo in luce una resilienza che va oltre il semplice punteggio finale. L’impresa quasi riuscita: dal -15 al fotofinish. La narrazione di questa gara non può limitarsi al tabellone finale, poiché la dinamica interna del match racconta una storia di tenacia tipica delle realtà sportive reggiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: da -15 al fotofinish, un’impresa quasi

