Reggio | Cioccolato e danza aerea weekend da record

A Reggio Calabria, nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, si svolge la Festa del cioccolato sul Corso Garibaldi, con esposizioni di maestri cioccolatieri che mostrano le loro creazioni. Parallelamente, si svolgono esibizioni di danza aerea in diverse location della città. L'evento attira numerosi visitatori e coinvolge diversi artisti e professionisti del settore.

Il weekend del 14 e 15 marzo 2026 a Reggio Calabria si apre con la Festa del cioccolato sul Corso Garibaldi, dove maestri cioccolatieri presenteranno i loro prodotti. Parallelamente, il teatro Francesco Cilea ospita il Campionato regionale di danza, evento che introduce per la prima volta le discipline della Danza Aerea. L'offerta culturale si estende in provincia, dal Circo Orfei a Pentimele fino agli spettacoli teatrali a Villa San Giovanni e Locri. L'evento più goloso dell'anno trasforma il cuore pulsante della città in una vetrina di sapori unici. Non si tratta solo di degustazione ma di un'esperienza completa che include laboratori pratici e momenti di svago per tutte le età.