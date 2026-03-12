Reggio Calabria rubati in ospedale farmaci per malati di cancro ad alto costo | refurtiva da 1,2 milioni di euro

A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dei ladri hanno preso di mira l’ospedale “Tiberio Evoli”, svaligiando la farmacia e portando via farmaci oncologici e biologici per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. Tra i medicinali rubati ci sono anche quelli destinati alla chemioterapia di pazienti affetti da cancro. L’episodio è stato scoperto nelle ultime ore.

Ladri in azione all’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, Reggio Calabria. Svaligiata la farmacia, per una refurtiva da oltre 1,2 milioni di euro: medicine oncologiche e biologiche, dedicate anche alla chemioterapia dei pazienti in cura per il cancro. Tutti farmaci ad alto costo. I presunti criminali sono stati arrestati per furto aggravato, in esecuzione di una misura cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminare del tribunale di Reggio Calabria. Ulteriori dettagli saranno forniti dal procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 nella sede del Comando provinciale dei carabinieri di Reggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, rubati in ospedale farmaci per malati di cancro ad alto costo: refurtiva da 1,2 milioni di euro Articoli correlati Ospedale senza farmaci e malati di tumore rimandati a casaNiente farmaci e malati di tumore mandati a casa dopo aver atteso la chemioterapia. Natale 2025: in Calabria 783 milioni di euro di spesa, Reggio tra i territori chiaveLe famiglie calabresi destinano agli acquisti natalizi una spesa complessiva di 783 milioni di euro, pari al 2,9% del totale nazionale. Contenuti e approfondimenti su Reggio Calabria Discussioni sull' argomento Focus 'ndrangheta: operazione interforze a Villa San Giovanni; Ospedale 'Tiberio Evoli' di Melito Porto Salvo, rubati farmaci oncologici per 1,2 milioni: arresti nel Reggino; Razzìa di farmaci oncologici all'ospedale di Melito di Portosalvo: arresti per furti da oltre 1 milion; Colpo milionario in ospedale, rubati farmaci oncologici per oltre 1,2 milioni di euro. Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioniAmmonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società ... ansa.it MAXI FURTO DI FARMACI ONCOLOGICI A MELITO PORTO SALVO: ARRESTI DEI CARABINIERI Indagine della Procura di Reggio Calabria sul furto di medicinali oncologici per oltre 1,2 milioni di euro dall’ospedale Tiberio Evoli https://www.calabriainchieste facebook Unwavering support in Reggio Calabria #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com