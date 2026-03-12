Reggio | 272 case sociali bloccate nei piani urbanistici

A Reggio Emilia, 272 case destinate all'edilizia residenziale sociale sono ferme nei piani urbanistici approvati dal Comune. Questi alloggi, previsti per essere inseriti nel tessuto urbano, non sono ancora stati realizzati, lasciando il progetto sospeso. La situazione riguarda specificamente i piani attuativi già approvati, che non hanno ancora portato alla costruzione delle abitazioni promesse.

Il tessuto urbano di Reggio Emilia si trova di fronte a una opportunità mancata: 272 alloggi destinati all'edilizia residenziale sociale rimangono bloccati nei piani attuativi già approvati dal Comune. Questi appartamenti, previsti da anni ma non ancora costruiti, rappresentano un potenziale riscontro alla carenza di case a prezzi accessibili che affligge la città e la provincia. La situazione emerge chiaramente dai documenti urbanistici esistenti, dove le imprese hanno realizzato le parti commerciali o in vendita dei lotti, trascurando sistematicamente la quota sociale. I dati indicano che negli ultimi dieci anni il territorio ha nascere appena oltre tremila nuovi appartamenti, con una media annuale di circa trecento unità.