Reggio | 13 marzo il dibattito sui roghi e il pensiero

Il 13 marzo 2026, a Reggio Calabria, si terrà un evento dedicato al dibattito sui roghi e alla memoria storica. La città si prepara a ospitare momenti di confronto e discussione pubblica incentrati su questi temi. L’appuntamento coinvolge cittadini e esperti che si riuniranno per condividere riflessioni e informazioni in un contesto aperto e partecipato.

La città di Reggio Calabria si prepara a ospitare un momento di riflessione profonda sul pensiero e sulla memoria storica, fissando l'appuntamento per il 13 marzo 2026. L'incontro, intitolato I Roghi della Storia e il Pensiero, avrà luogo alle ore 17:00 nella Sala Convegni dell'Università della Terza Età, situata in via Renato Willermin numero 12. Questo evento non è solo una semplice riunione accademica, ma rappresenta un tentativo concreto di riattivare il dibattito culturale nel cuore del territorio calabrese. L'organizzazione dell'evento affida la conduzione a figure di spicco che operano tra mondo accademico, associazionismo e imprenditoria locale.