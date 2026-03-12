Reflusso e bruciore di stomaco | a Milano nasce il centro specializzato per cure rapide e test hi-tech

A Milano è stato inaugurato il Centro esofago e reflusso, situato al Policlinico di San Donato, sotto la guida del professor Emanuele Asti, già responsabile dell’Unità operativa di chirurgia generale e d’urgenza dello stesso ospedale. Il nuovo centro offre cure rapide e test hi-tech per trattare reflusso e bruciore di stomaco. La struttura si dedica esclusivamente a diagnosi e terapie per queste patologie.

Dall'analisi molecolare con l'Ia alla chirurgia mininvasiva: il nuovo Centro Esofago (Cer) del San Donato promette cure personalizzate contro il reflusso e la prevenzione dei tumori Al Policlinico di San Donato nasce il Centro esofago e reflusso (Cer), diretto dal professor Emanuele Asti già responsabile dell'Unità operativa di chirurgia generale e d'urgenza dello stesso ospedale. Il percorso inizia con un check up completo delle prime vie digerenti e un team multidisciplinare definisce la strategia terapeutica più idonea. Il percorso non si limita al trattamento del sintomo, ma agisce su tutte le componenti della... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

